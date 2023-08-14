Kızılcahamam'da 3 yılda 2 bin 465 ton atık geri dönüştürüldü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Sıfır Atık Projesi kapsamında 2 bin 465 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Kızılcahamam Belediyesinin açıklamasında göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen proje kapsamında, 2020'den bu yana 2 bin 465 ton atık ayrıştırılıp geri dönüştürüldü.

Tasarruf sayesinde elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi 700 aileye destek sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, örnek çalışma sayesinde hem "doğa dostu" olduklarını hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattıklarını ifade etti.