Kızılcahamam Belediyesi Engelli Vatandaşlar İçin Piknik Düzenledi

Kızılcahamam Belediyesi, ilçedeki engelli vatandaşlar için Soğuksu Milli Parkı'nda piknik organizasyonu düzenledi. Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kaymakam Can Aksoy ve ilçe protokolü de etkinliğe katıldı. Engelli vatandaşların yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Acar, farklı etkinliklerle birlikteliği sürdürdüklerini belirtti. Yöresel sanatçı Oğuzhan Er de etkinlikte türküler seslendirdi.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından ilçedeki engelli vatandaşlar için piknik organizasyonu yapıldı.

Soğuksu Milli Parkı'nda işletmesi belediye tarafından yapılan Atatürk Çamı'nda düzenlenen pikniğe Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kaymakam Can Aksoy, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolü de katıldı.

Belediye Başkanı Acar, engelli vatandaşların bir gün değil her gün yanlarında olduklarını, farklı etkinliklerle bu birlikteliği sürdürdüklerini söyledi.

Etkinlikte yöresel sanatçı Oğuzhan Er de türküler seslendirdi.