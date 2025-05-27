Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Bahçeli'ye anlamlı hediye

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, milli ve manevi değerlerin sembolü olarak 1920 yılına ait köstekli saat hediye etti.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs Gün Sazak ve Ülkücü Şehitleri Anma Programı kapsamında ilçeye gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nda karşıladığını belirtti.

Paylaşımında Acar, "Ardından, aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatan Şehit Ağacımızın başında hep birlikte dua ettik. Programın sonunda, Patalya Otel'de Sayın Devlet Bahçeli'ye günün anısına hediyemizi takdim ettik. Nazik ziyaretleriyle ilçemizi onurlandıran Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Ülkücü Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı programda, şehitler dualarla yad edildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Ülkücü Şehitler Anıtı'nda karşıladı. Programın ardından Kızılcahamam'da bulunan ve vatan uğruna can veren kahramanların isimlerini yaşatan "Şehit Ağacı"nı birlikte ziyaret etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Süleyman Acar, Devlet Bahçeli'ye anlamlı bir hediye takdim etti. 1920 yılına ait köstekli saat, milli ve manevi değerlerin sembolü olarak Bahçeli'ye sundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise nazik ev sahipliği ve anlamlı hediye için Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Karşılamada; Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Güray Altunay'da katıldı.