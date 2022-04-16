Kızılay, Suriye'de yetim çocuklarla iftarda buluştu

Türk Kızılayı Dünya Yetimler Günü'nde Suriye'de yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Yetim çocuklara yönelik farkındalığın artması için her yıl Ramazan ayının 15. gününde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Dünya Yetimler Günü'nde Kızılay, Suriye'de bulunan yetimhanelerde ve kamplarda kalan çocuklar için iftar programı düzenledi.

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Suriye içinde 3 bin yetim olduğunu ve Kızılay olarak bu yetimlerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti. Suriye'de yetim çocuklara yönelik birçok faaliyet yürüttüklerini belirten Altan, "İdlib'te yetimlerimiz ile birlikte iftar yapacağız. Bulunmuş olduğumuz yetimhanede de 50 tane yetim var. Hem yetimler hem öksüzler, tamamen sahipsizler. Burada Kızılay olarak yetimhanenin ihtiyaçlarını karşılamak için söz verdik. Yetimhaneye ait olan ve yapımı yarım kalan derslikler var onları biz Kızılay olarak tamamlayacağız ve çocuklarımızın uzak yerlere okullara gitmesinin önüne geçmiş olacağız. Yetimin sahipsiz olmadığını, onlarının elinden tutanların olduğunu göstermek istiyoruz. Suriye içinde 3 bin yetimimiz var. Biz Kızılay olarak bu yetimlerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz bunu da bağışçılarımız adına yapıyoruz" dedi.

Daha sonra Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan yetimhanede kalan çocuklarla iftar yaptı.

(Adem Karagöz - Ahmet Arslan/İHA)