Kızılay, Seydişehir'de Yaz Kursu Öğrencilerine Seminer Düzenledi

Seydişehir'de Kızılay tarafından yaz kursu öğrencilerine seminer düzenledi.

Türk Kızılay Seydişehir Şube Başkanı Mehmet Karyağdı, yaptığı açıklamada, ilçede açılan 20'nin üzerinde yaz Kur'an kurslarına ziyarette bulunduklarını belirtti.

Kurslardaki 500'ün üzerindeki öğrenciye Türk Kızılay'ı ve kan bağışı hakkında seminer verdiklerini aktaran Karyağdı, ilçedeki faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu'dan Gökhüyük kazısını ziyaret

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Gökhüyük'te devam eden arkeolojik kazı alanını ziyaret etti.

Ustaoğlu, ziyarette, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Gündüz'den kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerçekleştirilen kazı çalışmalarının tarihe ışık tutacağı bir çalışma olduğunu aktaran Ustaoğlu, yaptığı açıklamada,

"Belediye olarak ilçemizde 5 yıldır yürütülen çalışmayı desteklemeye devam ediyoruz. Bu yıl, personel, sarf malzeme ve yemek desteği gibi farklı kalemlerde desteğimizi arttırdık. Höyük sit sınırları içerisinde bulunan şahıs arazilerinde kamulaştırma çalışmalarına hız kazandırdık ve yeni açılacak kazı alanları için kamulaştırma çalışmalarını yakın zamanda tamamlayacağız." ifadesini kullandı.