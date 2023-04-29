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Kızılay kan bağış tırı Bingöl'de

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Kızılay kan bağış tırı Bingöl'de Kızılay, bölgedeki kan stoğu seviyesini yükseltmek, hastalara umut olmak için Bingöl'de bugün itibari ile 21 Mayıs 2023 tarihine kadar kan bağışı alacak.

Kızılay kan bağış tırı Bingöl'de

BİNGÖL - Kızılay, bölgedeki kan stoğu seviyesini yükseltmek, hastalara umut olmak için Bingöl'de bugün itibari ile 21 Mayıs 2023 tarihine kadar kan bağışı alacak.

Kızılay'ın Diyarbakır'a bağlı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezinden Bingöl'e gelen kan bağış tırı, Genç Caddesi Türk Telekom İl Müdürlüğünün önünde kurularak azalan kan stokları nedeniyle destekçilerinden kan bağışı alacak. Yoldan geçen vatandaşlara kan bağışı çağrısı yapılırken Dr. Zaid Rezaq "Şuan ülkenin genelinde kan stoklarında bir sıkıntımız vardır. Hastanelere kan yetişemiyor. Bu yüzden bütün vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Remzi Burulday - Güncel

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