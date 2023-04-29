Kızılay kan bağış tırı Bingöl'de

Kızılay kan bağış tırı Bingöl'de Kızılay, bölgedeki kan stoğu seviyesini yükseltmek, hastalara umut olmak için Bingöl'de bugün itibari ile 21 Mayıs 2023 tarihine kadar kan bağışı alacak.