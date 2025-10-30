Kızılay Haftası Etkinliklerinde Geleceğin Kızılaycıları Yetişiyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Bizler her sene Kızılay Haftası'nda bir araya gelerek geleceğin Kızılaycılarına, Kızılayı anlatıp, Kızılayı emanet etmek üzere bir araya geliyoruz." dedi.

Türk Kızılayın Etimesgut yerleşkesinde her yıl Kızılay Haftası dolayısıyla kurulan "Kızılay Haftası Sokağı"nda, anasınıfı ve ilkokul öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, her yıl 29 Ekim'de çifte bayram yaptıklarını, önce Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığını, hemen ardından Kızılay Haftası'nın başladığını belirtti.

Kızılay Haftası kapsamında geleneksel olarak Kızılay Sokağı'nı açtıklarını anlatan Yılmaz, Ankara'daki etkinlik alanında her yıl on binlerce öğrenciyi ağırladıklarını, bu yıl da 31 bin öğrencinin Kızılay Sokağı'nı ziyaret etmesinin beklendiğini söyledi.

Yılmaz, bu senenin temasının "İklim Değişikliği ve Afet Bilinci" olduğunu belirterek, "Geleceğin Kızılaycılarına bir el veriyor olacağız. Kızılay aslında bir bayrak yarışı. 1868'den bu yana her nesil, bir sonraki nesle Kızılayın iyilik, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu emanet ediyor. Kızılay Haftası'nın bizim için en önemli kısmı sizlersiniz çocuklar. Bizler her sene Kızılay Haftası'nda geleceğin Kızılaycılarına, Kızılayı anlatıp, Kızılayı emanet etmek üzere bir araya geliyoruz." diye konuştu.

"Hedefimiz iyiliği, dayanışmayı gelecek nesillere emanet etmek"

Bu amaçla okullarda Kızılay Kolu kulüpleri kurduklarını anımsatan Yılmaz, şu anda 81 ilde, 18 bin okulda Kızılay Kolu bulunduğunu dile getirdi. İlkokul ve ortaokul düzeyinde yaklaşık 450 bin öğrencinin bu kulüplerde yer aldığını aktaran Yılmaz, lise ve üniversite düzeyinde ise Genç Kızılay kulüplerinin olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Kızılay Kolları, Genç Kızılay ve gönüllülük faaliyetleriyle iyiliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini vurguladı.

İklim değişikliğinin önemine de dikkati çeken Yılmaz, çocukların afet bilincini uygulamalı şekilde öğrenmesi için Kızılay Sokağı'nın önemine değindi, çocuklara güvenli yaşamın önemini öğretmeyi amaçladıklarını kaydetti.

"Yeni bir gemimizin hazırlığını yapmaya başladık"

Daha sonra basın mensuplarının, Türk Kızılayının Gazze'ye yaptığı insani yardımlara ilişkin sorularını yanıtlayan Yılmaz, şunları paylaştı:

"Şimdi son ateşkesten sonra günlük 400 civarında tır içeri girmeye başladı. Bu işin güzel tarafı ama bizi tedirgin eden taraf şu ki ateşkese rağmen hala bombalamalar ya da ihlaller olduğu müddetçe insani yardımın da tekrar kesintiye uğraması riski var ve bu ciddi bir kırılganlık oluşturuyor. Kalıcı barışa dönmesi için de aslında uluslararası kamuoyunun insani diplomasiyi yürütüyor olması son derece önemli. En son Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonundaki 422 bin kurban konservesini göndermiştik. Halkımızın kurban döneminde Gazze'ye göndermek üzere bize emanet ettiği konserveler şu anda içeride. Yeni bir gemimizin hazırlığını yapmaya başladık."

5 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek

Türk Kızılayın Etimesgut yerleşkesinde 5 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek sokakta, Kızılayın faaliyetlerinin tanıtıldığı ve uygulamalı olarak gösterildiği stantlar yer alıyor.

Stantlarda çocuklara, yardım kolileri hazırlama, kan bağışının önemi, afete hazır olma ve ilk yardım müdahaleleri konusunda bilgi veriliyor. Çocuklar, deprem simülasyon tırı ile olası bir deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini de uygulamalı olarak öğreniyor.