Kızılay Haftası 2025'te 'Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez' Temasıyla Kutlanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tüm okullarda Kızılay Haftası "Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez" temasıyla kutlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kızılay Derneği işbirliğiyle 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde kutlanacak 2025 yılı Kızılay Haftası etkinlikleri, ülke genelinde eş zamanlı olarak ve "Kızılay Kolu Kulüpleri" tabanlı gerçekleştirilecek.

MEB ile Türkiye Kızılay Derneği arasında, okul temelli gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşması ve Kızılaycılık kültürünün kurumsallaşmasını sağlayan işbirliği protokolü kapsamında okullarda yeniden yapılandırılan Kızılay Kolu Kulüpleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin değerler eğitimi, toplumsal sorumluluk ve gönüllülük ilkeleriyle bütünleşik şekilde faaliyet sürdürüyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla 81 ilde 17 bin 969 okulda Kızılay Kolu Kulübü kuruldu, aynı sayıda öğretmen kulüp danışmanı olarak görevlendirildi ve 455 bin 111 öğrenci çalışmalara katıldı.

Kızılaycılık kültürünün sistemli biçimde yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen Kızılay Kolu Yıllık Çalışma Takvimi Çalıştayı sonucunda hazırlanan eylem planı, 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderildi. Bu doğrultuda, 2025 yılı Kızılay Haftası ülke genelindeki tüm okullarda "Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez" temasıyla kutlanacak.

Etkinlikler kapsamında tüm okullarda aynı anda temaya özel olarak hazırlanan video izletilecek, video gösterimiyle eş zamanlı olarak Kızılay Kolu öğrenci kulüpleri tarafından gönüllülük, yardımseverlik ve dayanışma temalı faaliyetler düzenlenecek.

Kızılay Haftası boyunca yapılacak etkinliklerle, öğrencilerin iyilik ve yardımlaşma değerlerini içselleştirmesi, toplumsal duyarlılık ve gönüllülük bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.