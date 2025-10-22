Haberler

Kızılay Haftası 2025'te 'Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez' Temasıyla Kutlanacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Kızılay Derneği işbirliğiyle 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde kutlanacak olan Kızılay Haftası'nda, öğrencilerin iyilik ve yardımlaşma değerlerini pekiştirmesi hedefleniyor. Etkinlikler, eş zamanlı olarak tüm okullarda gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tüm okullarda Kızılay Haftası "Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez" temasıyla kutlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kızılay Derneği işbirliğiyle 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde kutlanacak 2025 yılı Kızılay Haftası etkinlikleri, ülke genelinde eş zamanlı olarak ve "Kızılay Kolu Kulüpleri" tabanlı gerçekleştirilecek.

MEB ile Türkiye Kızılay Derneği arasında, okul temelli gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaşması ve Kızılaycılık kültürünün kurumsallaşmasını sağlayan işbirliği protokolü kapsamında okullarda yeniden yapılandırılan Kızılay Kolu Kulüpleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin değerler eğitimi, toplumsal sorumluluk ve gönüllülük ilkeleriyle bütünleşik şekilde faaliyet sürdürüyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla 81 ilde 17 bin 969 okulda Kızılay Kolu Kulübü kuruldu, aynı sayıda öğretmen kulüp danışmanı olarak görevlendirildi ve 455 bin 111 öğrenci çalışmalara katıldı.

Kızılaycılık kültürünün sistemli biçimde yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen Kızılay Kolu Yıllık Çalışma Takvimi Çalıştayı sonucunda hazırlanan eylem planı, 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderildi. Bu doğrultuda, 2025 yılı Kızılay Haftası ülke genelindeki tüm okullarda "Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez" temasıyla kutlanacak.

Etkinlikler kapsamında tüm okullarda aynı anda temaya özel olarak hazırlanan video izletilecek, video gösterimiyle eş zamanlı olarak Kızılay Kolu öğrenci kulüpleri tarafından gönüllülük, yardımseverlik ve dayanışma temalı faaliyetler düzenlenecek.

Kızılay Haftası boyunca yapılacak etkinliklerle, öğrencilerin iyilik ve yardımlaşma değerlerini içselleştirmesi, toplumsal duyarlılık ve gönüllülük bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Yeni banknotlar tedavüle çıkıyor! Üzerinde tek bir fark var
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı

Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.