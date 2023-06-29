Kızılay Gönüllüleri Van'ın Muradiye ilçesinde çocukları eğlendirdi

Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri, kırsal mahallelerde atlı karıncayla çocukları eğlendirdi. Çocuklar, Van kedisi maskotuyla oyunlar oynadı ve bayramlarını keyifli bir şekilde geçirdi.

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay gönüllüleri, kırsal mahallelerde çocukları atlı karıncayla eğlendirdi.

Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yukarı Argıt Mahallesi Dinçbaş mezrasına götürdükleri atlı karıncayla çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Çocuklar, Van kedisi maskotuyla eğlenceye katılan gönüllülerle oyunlar da oynadı.

Türk Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, yaptığı açıklamada, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kırsal mahallelerdeki çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Çocukları oyunlarla buluşturduklarını anlatan Yay, "Köylerimize gelip çocuklarımızın sevincine, mutluluklarına ortak oluyoruz. Onları seyyar atlı karıncamızla tanıştırıyoruz. Aynı zamanda boyama ve farklı etkinlikler yapıyoruz. Onlara çikolata ikram ediyoruz. Çocuklarımızın bayramı tadında yaşamalarına vesile oluyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan Hiranur Adıyaman da "Van kedisi kostümlü gönüllülerle halay çektik. Oyunlar oynadık. Atlı karıncaya bindik, yüzümüzü boyadık. Bayram çok güzel geçti." dedi.