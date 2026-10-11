Kızılay gönüllüleri Siirt'te Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği düzenledi.

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Siirt'te Kızılay gönüllüleri, "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kızılay Siirt Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılay gönüllüleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Millet Bahçesi'nde kız çocuklarına yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikte çocukların yüzü boyandı, çeşitli oyunlar oynandı.

Etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA