Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafını seçen Yılmaz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Pedro Pascual'ın "Beyhude", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" fotoğrafını oyladı.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçen Yılmaz, " Gazze : Açlık" kategorisinde ise Mohammed Nassar'ın " Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafına oy verdi.

" Gazze'de yaşananlar tarihe bir iz olarak düşülmeliydi"

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, yıl boyunca dünyanın dört bir yanında çok sayıda gelişmeye tanıklık edildiğini belirterek, "Bu gelişmeleri yıl boyunca farklı platformlarda hem duyuyor hem yaşıyor hem etkileniyor hem de değerlendirmesini yapıyoruz. Yılın sonu gelip de bu fotoğrafları oylamaya başladığımız zaman o bir seneyi bir fotoğraf karesinde tekrar hatırlamış oluyoruz." dedi.

Bir fotoğraf karesinin kimi zaman günlerce, aylarca, yıllarca süren bir acıyı, dramı ya da sevinci, duyarlılığı ve yapılması gerekenleri saniyeler içinde ifade edebildiğini anlatan Yılmaz, bu nedenle fotoğrafları çok kıymetli bulduğunu, 2025'te yaşananların oylamayla yeniden hatırlandığını söyledi.

Yılmaz, bu yıl da oylamada yer alan karelerin her birinin kıymetli olduğunu ifade ederek, bir fotoğraf seçilse de tüm eserlerin benzer değere sahip olduğunu dile getirdi. Yılmaz, AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.

Gazze'de 2025'te yaklaşık 3,5 ay süren tam kapanma yaşandığını anımsatan Yılmaz, bu süreçte Gazze'ye bir damla suyun dahi giremediği günlerin olduğunu vurguladı.

Yılmaz, bu sürecin "açık hava hapishanesi" haline gelmiş Gazze'de açlığın bir silah haline geldiği noktaya evrildiğine dikkati çekerek, "Gazze 2 seneyi aşkın süredir mücadele ediyor ama açlığın silah haline geldiği ve kullanıldığı sene maalesef 2025 oldu. 3,5 ay dile kolay, artık orada bebeklerin açlıktan hayatlarını kaybettikleri günler yaşadık ve bu bence tarihe bir iz olarak düşülmeliydi. Bir kategori olarak açılmasının da bu anlamda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.