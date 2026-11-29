İSTANBUL, – TÜRK Kızılay, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında verdiği mesajında Filistin halkıyla kurduğu bağı hatırlattı. Açıklamada, "1868'de kurulan Kızılay, Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti döneminden bu yana bir asrı aşkın süredir Filistin halkının yanında. Kızılay bugün Gazze'de günde 30 bin kişilik sıcak yemek, gıda kolisi, temiz su ve hijyen desteğinin yanı sıra uzuv kaybı yaşayanlara yönelik protez desteği ve çocuklara yönelik psikososyal destek projeleriyle çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

Gazze'de sıcak yemek, içme suyu ve tıbbi malzeme desteği sağlayan Türk Kızılay ekipleri, insani yardım geleneğini sürdürüyor. Osmanlı'nın en zorlu cephelerinden biri olan Filistin (Kanal) Cephesi'nde görev alan Hilal-i Ahmer Cemiyeti bünyesindeki Süveyş Sağlık Heyeti, 1917 yılında Gazze ve Kudüs hattında hastaneler ve imdat heyetleri kurdu. Bölgede hem yaralı askerlere hem de sivil halka sağlık hizmeti veren ekipler, Aralık 1917'de Kudüs'teki Osmanlı idaresi sona ererken dahi yaralıların ve kimsesiz çocukların bakımını üstlenerek şehirden en son ayrılan birimler arasında yer aldı. Hilal-i Ahmer ekipleri, cephede esir düşen askerlerle aileleri arasında mektuplar aracılığıyla haberleşmeyi de sağladı.

Bu destek, 1948 yılında yaşanan yerinden edilme sürecinde mülteci kamplarına gönderilen çadır, battaniye, gıda ve ilaç sevkiyatlarıyla devam etti. 1995 yılından itibaren bölgedeki insani krizlere düzenli olarak müdahale eden Türk Kızılay, 2008 yılında kurduğu Filistin Delegasyon Başkanlığı ile Gazze'deki varlığını sürekli hale getirdi.

GAZZE'DE BUGÜN

Türk Kızılay, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AFAD koordinasyonunda bugüne kadar gönderilen 21 İyilik Gemisi ile Kızılay, bölgeye 25 bin tonu aşkın insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Yardımların önemli bir bölümü Mısır'daki El-Ariş Limanı üzerinden, Mısır Kızılayı ile iş birliği içinde sevk ediliyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, ağustos ayında El-Ariş Limanı'ndaki Kızılay depolarını ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Yılmaz, sevkiyatların yanı sıra Türk Kızılay'ın Gazze'deki delegasyonu ve ekipleri aracılığıyla yerelden temin ettiği insani yardım malzemeleriyle çalışmaya devam ettiğini söyledi.

GAZZE'DE HER İHTİYACA YÖNELİK DESTEK

Türk Kızılay'ın Gazze'deki çalışmaları yalnızca gıda yardımıyla sınırlı değil. Kızılay, bölgedeki saldırılarda uzuv kaybı yaşayanlar için Protez-Ortez Destek projesi başlattı. Gazze'de günde 150 ton içme suyu dağıtarak en az 15 bin kişinin su ihtiyacını karşılıyor; bugüne dek 200 bini aşkın hijyen kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Türk Kızılay, psikososyal destek çalışmaları kapsamında Gazzeli çocuklar için oyun ve gösteri etkinlikleri düzenliyor.

Gazze'de hizmet vermeye devam eden sınırlı sayıdaki sağlık kuruluşu arasında yer alan Filistin Kızılayı'na ait Al Mawasi ve Al Emel hastanelerine de destek veriliyor. Gazze Sağlık Destek Projesi kapsamında bu iki hastanede görev yapan personele maaş desteği sağlandı. Ayrıca farklı kalemlerden oluşan tıbbi malzemeler tedarik edilerek hastanelere teslim edildi.

'FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Genel Başkan Yılmaz, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gazze'de insanların yaşadıklarını anlatmak gerçekten kolay değil. Kış koşulları ailelerin barınma ihtiyacını daha da artırıyor. Yardımların girişindeki kısıtlamalar işimizi zorlaştırıyor ama biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Kızılay olarak, bölgedeki ekibimizin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceğiz. Daha fazla yardımın sürekli ve güvenli biçimde ulaşması için çağrımızı yineliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı