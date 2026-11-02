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Kızılay Edirne Şubesi lise öğrencilerine akran nezaketi eğitimi verdi

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Kızılay Edirne Şubesi lise öğrencilerine akran nezaketi eğitimi verdi
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Türk Kızılay Edirne Şubesi, lise öğrencilerine yönelik “Kızılaycılık ve Akran Nezaketi” eğitimi düzenledi. Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'ndeki eğitimde Kızılay faaliyetleri, dayanışma ve yardımlaşmanın önemi anlatıldı; öğrencilere Kızılay bileklikleri hediye edildi.

Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından lise öğrencilerine yönelik "Kızılaycılık ve Akran Nezaketi" eğitimi düzenlendi.

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere Kızılayın faaliyetleri, dayanışma ve yardımlaşmanın önemi anlatıldı.

Akran nezaketinin ele alındığı eğitimde, öğrencilerin birbirlerine karşı saygılı, anlayışlı ve duyarlı davranmalarının önemi vurgulandı.

Program sonunda öğrencilere Kızılay bileklikleri hediye edildi.

Kaynak: AA
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