Kızılay'dan Engelli Bireylere Moral Etkinliği

Kızılay'dan Engelli Bireylere Moral Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Türk Kızılay Şubesi, '2025 Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında engelli bireyler ve ailelerini bir araya getirerek onlara moral verdi. Restoranda düzenlenen yemekte, Kızılay yetkilileri ve Ampute Kulübü sporcuları buluştu.

Sakarya Türk Kızılay Şubesi, "2025 Aile Yılı" kapsamında kentteki engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Kızılay tarafından sosyal sorumluluk projesi dahilinde, Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkez'inde kalan engelli bireyler ve aileleri ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Ampute Kulübü sporcularına Serdivan ilçesinde bir restoranda yemek ikram edildi.

Ampute Kulübü Başkanı Cemil Yıldırım, Kızılay Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Leyla Deniz'e katkılarından dolayı çiçek verdi.

Sakarya Türk Kızılay Şubesi Başkanı Cevdet Koç, AA muhabirine, aile yılı kapsamında dezavantajlı bireylere moral vermek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kızılay olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını anlatan Koç, etkinliklerin moral açısından da önem arz ettiğini vurguladı.

İşletme sahibi ve program paydaşı Levent Serbest de herkesin birer engelli adayı olduğunu, ellerinden geldiğince engelli bireyleri hayata daha da adapte etme çabasında olduklarını aktardı.

Leyla Deniz, özel bireyleri ağırlamaktan memnun olduklarını, kentte özel bireyler ve aileleriyle her ay bir araya geldiklerini belirterek, onların sosyalleşmelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
Ateşkes muamması! İsrail füze atıldı dedi, İran kabul etmedi

Ateşkes bozuldu mu? İsrail ve İran'dan kafa karıştıran açıklamalar
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi seneler sonra ekrana dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Resmi temaslar başlıyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun

O da geri dönüyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun
Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Çocuklarını böyle oyalamış

Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Diğer çocuklarını böyle oyalamış
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.