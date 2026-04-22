Kızılay'dan 23 Nisan öncesi çocuklara oyuncak sürprizi

TÜRK Kızılay Ardahan Şubesi tarafından ' 23 Nisan öncesi oyuncaksız çocuk kalmasın' projesi kapsamında merkeze bağlı Yukarıkurtoğlu Köyü İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay görevlileri ile gönüllü gençlerin katıldığı etkinlikte çeşitli yarışmalar ve dans gösterileri gerçekleştirildi. Program kapsamında okulda eğitim gören tüm öğrencilere oyuncak dağıtıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kendilerine hediye edilen oyuncaklarla büyük sevinç yaşadı. Etkinlik sonunda öğrenciler, oyuncaklarını alarak evlerine mutlu şekilde döndü.

Türk Kızılay Ardahan Kadın Kolları Başkanı Gülay Akçay, "Bugün burada sadece bir bayram kutlamıyoruz. Aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve iyiliğin gücünü birlikte büyütüyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm yarınlara olan umudumuzdur" dedi.

