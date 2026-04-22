Kızılay'dan 23 Nisan öncesi çocuklara oyuncak sürprizi

TÜRK Kızılay Ardahan Şubesi tarafından '23 Nisan öncesi oyuncaksız çocuk kalmasın' projesi kapsamında merkeze bağlı Yukarıkurtoğlu Köyü İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay görevlileri ile gönüllü gençlerin katıldığı etkinlikte çeşitli yarışmalar ve dans gösterileri gerçekleştirildi. Program kapsamında okulda eğitim gören tüm öğrencilere oyuncak dağıtıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kendilerine hediye edilen oyuncaklarla büyük sevinç yaşadı. Etkinlik sonunda öğrenciler, oyuncaklarını alarak evlerine mutlu şekilde döndü.

Türk Kızılay Ardahan Kadın Kolları Başkanı Gülay Akçay, "Bugün burada sadece bir bayram kutlamıyoruz. Aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve iyiliğin gücünü birlikte büyütüyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm yarınlara olan umudumuzdur" dedi.

İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi

Savaşı başlatacak gerginlik! İki gemi ele geçirildi
Haberler.com
500

Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor

Savaş onu da vurdu! Dev zam geliyor
Miss Turkey yarışmacısı 'Mutluluğu buldum' diyerek yeni işini paylaştı

Miss Turkey "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı
Eski vali Tuncay Sonel'e 78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi

78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi
Fred'den tepki çeken açıklama

Yaptığı açıklamaya tepki yağıyor
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor

Savaş onu da vurdu! Dev zam geliyor
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu

Korkulan oldu! İran uyarı bile yapmadan füzelerle vurdu