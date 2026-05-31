Türk Kızılay yurt içinde ve 30 ülkede 199 bin 846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi

Türk Kızılay, vekaletle kurban kesim kampanyasında yurt içi ve yurt dışında 30 ülkede 199 bin 846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Geçen yıla göre yüzde 18 artış sağlanırken, Gazze için 22 bin 757 hisse ayrıldı.

TÜRK Kızılay, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında 2026 yılı için aldığı kurban vekaletlerinin kesimlerini yurt içinde ve yurt dışında 30 ülkede tamamladığını duyurdu. Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren kurban kesimlerine başlayan Kızılay, bir önceki yıla göre yüzde 18'i aşan bir artışla toplam 199 bin 846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdiğini aktardı.

Türk Kızılay'ın 20 yıldır uyguladığı vekaletle kurban kesim kampanyasına bu yıl da hayırseverler yoğun ilgi gösterdi. 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla yürüttüğü kampanyayla hayırseverlerin kurban vekaletlerini alan Kızılay ; yurt içinde 11 bin 809, Gazze için 22 bin 757 ve yurt dışında 165 bin 280 hisse olmak üzere toplam 199 bin 846 hisse kurban kesimi gerçekleştirdiğini aktardı. Böylece geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 168 bin 584 hisselik kurban kesimini yüzde 18'in üzerinde artırmış oldu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Bir bayramı daha, bağışçılarımızın emanetlerini layığıyla yerine getirmenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Hayırseverlerimizin güveni sayesinde kurban bereketini Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya kadar milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına taşıyoruz. Bu iyilik hareketine katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yıl boyu sürmesini diliyorum" dedi.

YURT İÇİNDE KESİLEN KURBANLAR YIL BOYU SOFRALARA ULAŞACAK

Kızılay, yurt içinde gerçekleştirdiği kurban kesimlerinden elde edilen etleri uzun ömürlü kavurma konservesi haline getiriyor. Hazırlanan konserveler yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken, kurban etlerinin bir bölümü de ülke genelindeki Kızılay aşevlerinde sıcak yemek olarak değerlendirilecek.

GAZZE İÇİN 22 BİN 757 HİSSE KURBAN KESİLDİ

Kızılay, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için bu yıl da uzun ömürlü kavurma konservesi modelini uyguladı. Yurt içinde Gazze için 22 bin 757 hisse kurban kesimi gerçekleştiren Kızılay, hazırlanan yaklaşık 391 bin kavurma konservesiyle, yardım geçişine izin verildiği anda bölgede yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

YURT DIŞINDA YAKLAŞIK 4 MİLYON 132 BİN İHTİYAÇ SAHİBİNE TAZE ET OLARAK ULAŞTIRILDI

Kurban kampanyası kapsamında Kızılay ekipleri; Balkanlar'da Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova ve Kuzey Makedonya; Ortadoğu'da Irak, Suriye ve Yemen; Asya'da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan ve Pakistan; Afrika'da Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Fildişi Sahilleri, Gine, Kamerun, Kenya, Malawi, Mozambik, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo ve Uganda ve ayrıca KKTC olmak üzere üç kıtada toplam 30 ülkede 165 bin 280 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Yurt dışındaki kesimlerden elde edilen kurban etleri, soğuk zincir korunarak taze et olarak dağıtıldı ve yaklaşık 4 milyon 132 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
