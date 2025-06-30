Kızıl Yelkenler Festivali St. Petersburg'da Coşkuyla Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

St. Petersburg'da düzenlenen Kızıl Yelkenler festivali, Neva Nehri üzerinde ilerleyen kızıl yelkenli gemi ile hayat buldu. Festival, öğrencilerin mezuniyet kutlamalarıyla birleşerek renkli görüntüler oluşturdu.

ST. PETERSBURG, 30 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Kızıl Yelkenler festivalini kutlamak için Neva Nehri üzerinde ilerleyen kızıl yelkenli bir gemi, 29 Haziran 2025.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde hafta sonu Kızıl Yelkenler festivaliyle birlikte aynı zamanda öğrencilerin mezuniyeti de kutlandı. (Fotoğraf: An Xiaomeng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Meghan'ın 'ev yapımı' reçeli fabrikasyon çıktı

Ünlü isim "el yapımı" demişti, meğer herkesi kandırmış!
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!

El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.