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Kızıl Geyik Salda Gölü'nde Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

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Eşeler yaylasına bırakılan kızıl geyiklerden biri, Salda Gölü kenarındaki köye gelerek vatandaşlarla etkileşimde bulundu. Muhtar, geyiği severek ormana geri yönlendirdi.

Doğaya bırakılan kızıl geyik, vatandaşlara kendini sevdirdi

Eşeler yaylasına bırakılan kızıl geyiklerden biri Salda Gölü kenarında görüntülendi

BURDUR - Doğa koruma ve milli parklar 6. Bölge müdürlüğü tarafından Eşeler yaylasına bırakılan kızıl geyik Salda Gölü kenarında bulunan Salda köyü içlerine gelerek vatandaşlara kendini sevdirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Burdur'da yürütülen çalışmalar ile devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Burdur'da bulunan Salda Gölü çevresine getirilen 5 erkek, 18 dişi kızıl geyik Eşeler Yaylası'na salınmıştı. Buraya salınan geyiklerin çiftleşip üreyerek Salda Gölü çevresinin kızıl geyik yuvası olması ve yaban hayatını koruması bekleniyordu.

Salda Köyü içlerine gelen kızıl geyik kendini sevdirdi

Eşeler yaylasına bırakılan kızıl geyiklerden bir tanesi Salda Gölü kenarında bulunan Salda Köyü içlerine kadar indi. Vatandaşların haber vermesi üzerine geyiğin olduğu yere giden Salda Köyü muhtarı Osman İlhan köyde geyiği görünce hem sevip hem de köy içinden ormanlık alana doğru uzaklaşmasını sağladı. O anları ise sosyal medya hesabında yayınladı. Görüntülerde geyiğin olduğu yere gelen muhtar Osman İlhan'ın; "Çok akıllı bunlar. Kızıl geyikler Salda Gölü'ne geldi" dediği görüldü. Bir süre çocukları ile birlikte geyiği seven ve özçekim yapan Muhtar İlhan daha sonra geyiğin ormanlık alana doğru ilerlemesini sağlayarak köyden uzaklaştırdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından vahşi doğada yaşamaya uyumlu olan kızıl geyiklerin hem kendilerini koruması hem de bölgedeki vatandaşların geyikler tarafından gelebilecek saldırılara karşı geyiklerden uzak durulması öneriliyor.

Kızıl Geyik Salda Gölü'nde Vatandaşların İlgi Odağı Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERCAN KURBAN - Güncel

Ormana Salda

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