Kız öğrencileri taciz eden okul müdürüne iyi hal indirimli 24 yıl hapis

ESKİŞEHİR'de, 11 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan okul müdürü Mustafa Kartaler, 'çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar' suçlarından iyi hal indirimli 24 yıl 2 ay 16 gün hapse mahkum edildi. Mahkemedeki son savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Kartaler, "Okuldaki tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm. Hiçbir mağdura karşı iddia edilen eylemleri işlemedim" dedi.

Alpu ilçesindeki Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda rehber öğretmen F.G., geçen yıl Şubat ayında okul içinde yaptığı öğrenci görüşmelerinde, müdür Mustafa Kartaler'in kız öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğunu öğrendi. Başlatılan soruşturma kapsamında öğrenciler, Çocuk İzleme Merkezi uzmanları eşliğinde alınan ifadelerinde, elle ve sözlü olarak tacize uğradıklarını anlattı. Şikayetler üzerine Alpu'da gözaltına alınan okul müdürü Kartaler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Mustafa Kartaler'i 'çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar' suçlarından iyi hal indirimi de uygulayarak toplam 24 yıl 2 ay 16 gün hapse mahkum etti. Heyet ayrıca Kartaler'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.