Kız Öğrenci Yurdunda Taciz İddiaları: 4 Şüpheli Yakalandı

ZEYTİNBURNU'nda kız öğrenci yurdunda sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerin üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturmanın ardından 4 şüpheli yakalandı.

Cevizlibağ'da bulunan Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı kız öğrenciler, yaz tatili sonrası yurtlarına döndüklerinde yurttaki bakım sırasında konaklayan işçilerin öğrencilerin dolap kilitlerini kırdığı, kişisel eşyalarını karıştırdığı ve geride taciz içerikli yazılar bıraktığını gördü. Öğrenci yurdundaki bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından, kız öğrenci yurdunda bulunan bir ranza altına sosyal medya hesabını yazdığı tespit edilen O.D. 18 Eylül Perşembe günü yakalandı. Aynı yurtta kalan bir öğrenciye mesaj attığı belirlenen H.Ü. isimli şüpheli Muğla'da, yurt içerisinde alkol aldıkları tespit edilen S.A. ve M.R. isimli şüpheliler ise Kahramanmaraş'ta 19 Eylül Cuma günü yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında başlatılan adli işlemler sürüyor.