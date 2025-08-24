Kız Meselesi Nedeniyle Çıkan Kavga Kanlı Bitti

AVCILAR'da, iddiaya göre kız meselesi nedeniyle Nurullah O. ile İlker S. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklanan Nurullah O. ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli İlker S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokak oturan Nurullah O. ile İlker S. arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Nurullah O. sırtından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nurullah O. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheli İlker S.'yi gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Nurullah O.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.