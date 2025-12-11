Haberler

Kız meselesi yüzünden öldürülen genç, güvenlik kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda 19 yaşındaki Toprak Yiğitdoğan, kız meselesi yüzünden husumetli olduğu Yiğit T. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın güvenlik kameraları kaydı da basına yansıdı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 17 Eylül'de Toprak Yiğitdoğan'ın (19), kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu Yiğit T. (18) tarafından çalıştığı akaryakıt istasyonunda tabancayla öldürülmesi olayının güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı

Olay, 17 Eylül 2025 tarihinde saat 06.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi. Yiğit T, kız meselesi nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen Toprak Yiğitdoğan'ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna geldi. Yiğit T., markete gelen bir kişinin kasaya para ödeyip çıkmasının ardından tabancayı çıkartarak Toprak Yiğitdoğan'a ateş açtı. Ağır yaralanan Toprak Yiğitdoğan, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Yiğit T. ve olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ile suça sürüklenen çocuk Ş.S. gözaltına alındı. Ş.S. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yiğit T. ve A.M. tutuklandı.

Yiğit T.'nin Toprak Yiğitdoğan'ı iş yerinde çalıştığı sırada tabancayla vurarak öldürdüğü cinayet anına yönelik güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Akaryakıt istasyonunda bulunan markete gelen bir kişinin kasaya para ödeyip çıkmasının ardından tabancasını çıkaran Yiğit T.'nin Yiğitdoğan'a ateş etmesi ve ardından koşarak kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Dehşete düşüren olay! Baba ve oğul kasten öldürmeden tutuklandı

Engelli adamın sır ölümü! En yakınındakiler tutuklandı
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeni Zafer Dilek hayatını kaybetti

Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz müzisyeninden acı haber
title