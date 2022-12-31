Restorasyonu tamamlanan ve müze olarak açılacak olan Kız Kulesi yeni yılda ziyaretçilerini ağırlayacak

İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından mart sonunda açılacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile mimar Han Tümertekin de Kız Kulesi'nin müze olarak açılacağını söyledi.

Eylül 2021'de restorasyonu başlayan Kız Kulesi'nde çalışmalarda sona gelindi. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Kız Kulesi'nde Bakanlık tarafından geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalarda sona gelindiği açıklandı.

AHŞAP KUBBE YERLEŞTİRİLECEK

Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak. Titizlikle yürütülen restorasyonun her aşamasını takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

MART AYINDA MÜZE OLARAK AÇILACAK

Restorasyon çalışmalarıyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile mimar Han Tümertekin'den bilgi alan Bakan Ersoy, yüzlerce yıllık bu tarihi yapının restorasyon tamamlandığında müze olacağını kaydetti. Bakan Ersoy, mart sonunda bitirilecek restorasyonun ardından İstanbul'un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenebileceğini aktardı.