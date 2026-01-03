Kız kardeşe kaynar suyla işkence sanığına 1 yıl 9 ay hapis cezası

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kız kardeşi S.A.'ya (16), üzerine kaynar su döküp şiddet uygulayan M.A.İ.A. (19) ile babası G.A.'nın yargılandığı davada karar çıktı. Çaydanlık ve sıcak suyu silah sayan mahkeme, M.A.İ.A.'ye toplamda 1 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verirken, G.A. ise beraat etti.

İlçede Lalapaşa Camisi'nin imamı, 29 Eylül'de saat 15.30 sıralarında, imam odasının kilidinin kırıldığını gördükten sonra durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, yapılan incelemede 2 erkek ve 1 kızın cami kapısını zorlayarak içeri girdiği ve uygun olmayan davranışlarda bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin T.G. (21)., M.E.A. (18) ve kız çocuğu S.A. olduğunu belirledi. Şüpheliler, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, T.G. ve M.E.A. tutuklandı.

BABASI DA YAKALANDI

Olayın ardından ağabey M.A.İ.A., kız kardeşi S.A.'ya şiddet uyguladı, üzerine kaynar su döküp, ayaklarını öptürdü. M.A.İ.A, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sanal medyada paylaştı. Görüntülerde, ağabeyinin S.A.'ya "Kapanacaksın ayağıma, kapan özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu döktüğü, kız kardeşinin saçından tutarak şiddet uyguladığı anlar yer aldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından M.A.İ.A.'nın adresini belirledi. Yapılan baskınla evinde yakalanan M.A.İ.A'nın, gözaltına alınmadan önce tişörtünü yakıp ardından bıçakla kendine zarar verdiği belirtildi. Kolundan yaralanan M.A.İ.A, Manisa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.A.İ.A, adliyeye sevk edildi. M.A.İ.A'nın babası G.A. da polis tarafından gözaltına alındı. Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. S.A., Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İlk Kabul Birimi tarafından koruma altına alındı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından G.A. hakkında 'Kadına ve kardeşe karşı silahla basit yaralamaya yardım etme' suçundan, M.A.İ.A. hakkında ise 'Kötü muamele', 'Silahla tehdit', 'Kadına ve kardeşe karşı silahla basit yaralama' suçlarından iddianame hazırlandı. İddianame Manisa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'HASTANEDE TEDAVİ OLUYORDUM'

Sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen baba G.A., üzerine atılı suçlamaları reddederek, "Olay tarihinde hastanede tedavi oluyordum. M.A.İ.A. bana S.A.'nın üstüne sıcak su döktüğü videoyu gönderince hastaneden çıkıp eve gittim. Kapıda polis ve ambulans vardı. Oğlum polis aracındaydı. Olayın üzüntüsüyle evde alkol almaya başladım. M.A.İ.A. video çekmiş ama hatırlamıyorum. Çektiğini bile anlamadım" dedi. G.A.'nın avukatı Efe Alper ise "Müvekkilimin en başından beri eyleminin bulunmadığı dosya kapsamında sabittir. Müvekkilim eylemin önüne geçmek için de diğer sanığa telkinleri ve önleyici mesajları dosyada bulunmaktadır. Müvekkilimin iyi bir baba olmaması, mağdurun da iyi bir evlat olmaması onun bu suçu işleyeceği anlamına gelmemektedir" ifadelerini kullandı.

'ÇAYDANLIĞA VURUNCA SU YÜZÜNE GELDİ'

Duruşmada savunma yapan sanık M.A.İ.A., suyun ılık olduğunu savunarak, "Söz konusu olayın birkaç yerel sitede haberini gördüm ve alkol almaya başladım. Kendisine haberleri sorunca 'Bana bugüne kadar ağabeylik yapmadın, hesap soramazsın' dedi. Öfkelendim. Sakinleşmek ve alkolün etkisinden çıkmak için kahve yapmaya karar verdim. Çaydanlık elimdeydi ama içindeki su ılıktı. S.A. bir anda çaydanlığa vurunca içindeki su yüzüne geldi. Eğer su kaynar olsaydı yüzü tamamen yanardı. Bana iftira atmasın, olay doğru anlaşılsın diye video çekmeye başladım. Olay tarihinde sadece tokat attım, çaydanlıkla vurmadım,. Onun için canımı veririm" dedi. Duruşmada söz verilen mağdur S.A. ile annesi, sanıklardan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

KARAR ÇIKTI

Savunmaların ardından iddia makamı, esas hakkında mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, G.A.'nın tahliyesi, M.A.İ.A. için ise 'Kasten kardeşe karşı yaralama' suçundan ceza talebinde bulundu. Mütalaaya ilişkin savunma yapan sanıklar, beraat talebinde bulundu. Savunmaların ardından karar açıklandı. M.A.İ.A., 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılırken, suçunu silahtan sayılan sıcak su ve çaydanlık ile kardeşine karşı işlediği gerekçesiyle cezası 1 yıl 9 aya çıkarıldı. Olayda ilk haksız hareketin kimden geldiğini tespit edilemediği için ceza 1 yıl 3 ay hapse çevrildi. M.A.İ.A., 'Kadına karşı tehdit' suçundan da 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı, 'Kötü muamale' suçundan ise beraat etti. G.A'nın da beraatine karar verildi.