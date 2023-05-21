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Kız kaçırma olayında barışma girişimi silahlı kavgayla sonuçlandı: 2 yaralı

Kız kaçırma olayında barışma girişimi silahlı kavgayla sonuçlandı: 2 yaralı

Güncel Haberler

Tokat'ta kız kaçırma olayında barışmak için bir araya gelen aileler anlaşamayınca silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı.

Tokat'ta kız kaçırma olayında barışmak için bir araya gelen aileler anlaşamayınca silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Evliya Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Z.C. isimli kadın E.G. ile evlenmek için aile evini terk etti. Aileler arasında gerginliğe sebebiyet veren bu durumu E.G.'nin ailesi çözmek için Turhal'dan Tokat merkeze geldi. Z.C. isimli kadının babası Ümit C.'nin evine gelen E.G.'nin babası Nurettin G. ve diğer aile yakınları barışmak için görüşmek istedi. Bir araya gelen aileler anlaşamayınca tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla silahlar konuştu. Çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Olayda pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu bacağından yaralanan Nurettin G. ve isimi öğrenilemeyen şahıs ilk müdahalenin ardından Tokat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. - TOKAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Turhal kavga Tokat Aile Güncel Haberler

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