Kız kaçırma olayında aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Ailenin rızasını almaya gittiler, barışamayınca kavga ettiler: 2 yaralı

TOKAT - Tokat'ta kız kaçırma olayında barışmak için bir araya gelen aileler anlaşamayınca silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; olay, Evliya Çelebi caddesinde üzerinde gerçekleşti. Z.C. isimli kadın şahıs E.G. isimli şahısla evlenmek için aile evini terk etti. Aileler arasında gerginliğe sebebiyet veren bu durumu E.G. isimli şahsın ailesi çözmek için Turhal'dan Tokat merkeze geldi. Z.C. isimli kadının babası olan Ümit Ç.'nin evine gelen E.G. isimli şahsın babası Nurettin.G. ve diğer aile yakınları barışmak için görüşmek istedi. Barışmak için bir araya gelen aileler anlaşamayınca tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla silahlar konuştu. Çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Olayda pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu bacağından yaralanan Nurettin G. ve isimi öğrenilemeyen şahıs ilk müdahalenin ardından Tokat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.