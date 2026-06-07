'Kız kaçırma' husumetinde baba ve oğlunu öldüren şüpheli adliyede
Adana'nın Kozan ilçesinde kız kaçırma nedeniyle husumetli olduğu Ali Ersoy ve oğlu Ömer Ersoy'u av tüfeğiyle vurarak öldüren Erol Kılıçlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Ali Ersoy (55) ile oğlu Ömer Ersoy'u (29) çıkan kavgada av tüfeğiyle vurarak öldüren Erol Kılıçlı (55), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı