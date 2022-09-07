'Kız isteme' meselesinden husumetli olduğu kişiyi vurdu

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Cevdet Taşdemir (60), 'kız isteme' meselesi nedeniyle husumetli olduğu Hikmet G.'yi (55) tabanca ile vurarak yaraladı. Hikmet G. hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Olay, 3 Eylül'de Orhan Gazi Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. 'Kız isteme' meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Cevdet Taşdemir ile Hikmet G. sokakta karşılaştı. Taşdemir, kızını oğluna isteyen ancak olumsuz yanıt verdiği Hikmet G.'ye yumruk atınca kavga çıktı. Mahallelinin müdahale ettiği kavgada Taşdemir, bu kez Hikmet G.'yi belinden çıkardığı tabanca ile vurdu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.