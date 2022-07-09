Kız çocukları bayramı renkli saç örgüleriyle karşılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kız çocukları bayramı renkli saç örgüleriyle karşılıyor

AA - Bayram Akkaya - Güncel
 - Güncelleme:

Mali'de kız çocukları Kurban Bayramı'nı rengarenk boncuklarla örülen farklı saç modelleriyle karşılıyor.

Mali'de kız çocukları Kurban Bayramı'nı rengarenk boncuklarla örülen farklı saç modelleriyle karşılıyor.

Ülkede bayramlardan bir hafta önce kız çocuklarının saçlarını farklı model ve renkli boncuklarla örme geleneği bu yıl da tüm güzelliğiyle yaşatılıyor.

Saç örgülerini yapmak yaklaşık 1,5-2 saat alıyor.

Segou şehrine bağlı Markala ilçesinin Bembougou köyünde yaşayan anne Gogo Tambura, Kurban Bayramı için kız çocuklarının saçlarını örerek onları mutlu ettiklerini söyledi.

Bazı saçları boncukla bazılarını ise boncuksuz ördüklerine işaret eden Tambura, saçın yoğunluğuna göre örme sürelerinin de uzadığını belirtti.

Her çocuğun isteyerek örgü yaptırmadığı anlatan Tambura, "Örgü, 15-20 gün en fazla da bir ay bozulmadan kalıyor. Çocuklar saçlarını sürekli ördürse bu, saçların daha fazla uzamasına katkı sağlar. Saçını ördürmek istemeyen çocuklar da oluyor. Biz onların saçını da zorla örüyoruz ki diğer çocukların yanında onlar da güzel olsun." diye konuştu.

Diğer yandan, bayram hareketliliğinin yaşandığı ülkede bazı kurbanlıkların motosikletle bazılarının ise otobüs üzerlerinde taşındığı görüldü.

AA / Bayram Akkaya - Güncel

Kurban Bayramı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title