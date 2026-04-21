'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürülmüştü; eşi sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istedi

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, 'kız çocuğunun fotoğrafını çektiği' iddiasıyla dövülüp bıçaklanarak öldürülen Ergün Arslan (40) davasında, istinafın bozma kararının ardından yeniden başlayan yargılamada ifade veren Arslan'ın eşi Azize Arslan, "Tüm sanıkların eşimi öldürmeleri nedeniyle ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmalarını talep ederim" dedi.

Olay, 3 Nisan 2022'de, Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen Ergün Arslan, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Daha sonra dövülüp, yaralı halde sokaklarda gezdirilen Arslan, kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri belirleyip, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Süleyman D., Efe Hamza T. ve Baran Eren tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürerken, kız çocuğu G.S. ile annesi N.S.'nin ifadesine başvuruldu. G.S.'ye Ergün Arslan'ın fotoğrafı gösterilip, fotoğrafını çeken kişi olup olmadığı soruldu. G.S., fotoğrafı çeken kişinin başkası olduğunu söyledi. Yaralı halde gezdirilmesi görüntülere de yansıyan Arslan'ın otopsi raporunda, 'Koltuk altında bıçak yarası, her iki kalçada derin bıçak yarası, darp sonucu ağzındaki dişlerin yerinde olmadığı, burunda, dudakta yoğun kanama, burunda aşırı morarma, sol diz altında yaralanmaya bağlı morarma ve kanama, vücutta aşırı yaygın kan bulaşması' ifadeleri yer aldı.

İYİ HAL VE CEZA İNDİRİMİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 5'i 18 yaşından küçük, 6 sanık için müebbet hapis cezası istendi. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Efe Hamza T. da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 30 Nisan 2024'te görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Süleyman D. ile Baran Eren ve tutuksuz sanık Efe Hamza T. katıldı, diğer sanıklar Halil İbrahim P., Mehmet M. ve Süleyman B. ise yer almadı. Mahkeme, 6 sanığın da cinayet suçunu işledikleri yönünde mahkemede tam bir vicdani kanaat olduğunu belirterek tutuklu sanıklardan Baran Eren ve Süleyman D.'yi müebbet hapisle cezalandırdı. Ardından Baran Eren'in cezasını iyi hal indirimini düzenleyen 62'nci madde uyarınca 25 yıla indirdi. Tutuklu Süleyman D.'nin cezası da suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için 11 yıl 8 aya indirilerek, ikisinin de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz diğer 4 sanığa da 'Kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan, olay tarihinde 18 yaşından küçük oldukları için önce müebbet hapis verdi, ardından da cezalarını 10'ar yıl 5'er aya indirdi.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Ailenin başvurusu üzerine karar, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından yeniden incelendi. 29 Eylül 2025'te daire, dosya kapsamındaki Adli Tıp raporları ile görüntü inceleme tutanaklarını değerlendirerek, ölümün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesisi sonucu dış kanama nedeniyle meydana geldiğini, bıçaklama eyleminin suça sürüklenen çocuk Süleyman D. tarafından gerçekleştirildiğinin kabul edildiğini belirtti. Daire, olayın ani geliştiği, diğer sanık ve suça sürüklenen çocukların bıçaklama eylemine iştirak ettiklerine ilişkin yeterli değerlendirme ve gerekçe bulunmadığı kanaatine vardı. Bu gerekçelerle istinaf mahkemesi, sanık ve suça sürüklenen çocuklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerinin ayrı ayrı bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Daire, sanık Baran Eren'in, tutuklu kaldığı süre ve bozma kararının içeriğini dikkate alarak başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse tahliyesine hükmetti. Suça sürüklenen çocuk Süleyman D. yönünden ise tutukluluğun devamına karar verildi.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstinaf kararının ardından Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2'nci duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman D. ile başka bir davadan da tutuklu olan sanık Baran Eren, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Diğer sanıklar ise katılmadı. Duruşmaya ayrıca Ergün Aslan'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savunmaların ardından Ergün Arslan'ın eşi Azize Arslan, duruşmada verdiği beyanında, "Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Ben tüm sanıkların eşimi öldürmeleri nedeniyle ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmalarını talep ederim" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Süleyman D.'nin üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına, sanık Baran Eren'in bir sonraki celsede hazır edilmesi için yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu İstanbul 2'nci İhtisas Kurulu'ndan istenen raporun beklenmesine de karar vererek, duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı