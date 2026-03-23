Diyarbakır'da Kız Arkadaşını Öldürmekle Suçlanan Cafer Başeğmez Tutuklandı

Diyarbakır'da Cafer Başeğmez, kız arkadaşı Aleyna Yaray'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Başeğmez, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Aleyna'nın intihar ettiğini ihbar etti ancak olay yerinde tabanca bulunmadı. Yapılan incelemelerde silahın lavabonun altında gizlendiği belirlendi. Başeğmez, ifadesinde intihar iddiasını yineleyerek suçlamaları kabul etmedi.

DİYARBAKIR'da kız arkadaşı Aleyna Yaray'ı (22) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Cafer Başeğmez'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 'intihar' ihbarı yaptığı, tabancanın cesedin yanında değil, lavabonun altında bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, 20 Mart'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Cafer Başeğmez'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kız arkadaşının intihar ettiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aleyna Yaray'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TABANCA CESEDİN YANINDA ÇIKMADI

Yapılan incelemede, Yayay'ın sağ üst göğsünde silah yarası tespit edildi. Ancak tabanca, cesedin yanında bulunamadı. Evde yapılan aramada tabancanın lavabonun altına gizlendiği ortaya çıktı. Başeğmez gözaltına alındı.

Aleyna Yaray'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cafer Başeğmez de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'BEN BANYODAYKEN SİLAH SESİ GELDİ'

Başeğmez ifadesinde intihar iddiasını yineleyerek suçlamaları kabul etmedi. Başeğmez, "Aleyna ile gündüz tartışmıştık. Eve geldim. Banyoya girdim. Banyodayken silah sesi geldi. Gittiğimde intihar etmiş olduğunu gördüm" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

Savaşın seyrini değiştirecek talimat! Trump tehdidinden geri adım attı
Gözler İran'daydı! Trump'ın 'Görüşme yaptık' sözlerine ilk yanıt

Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü! İzleyenler ikiye bölündü
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi

Görüntü Türkiye'den: Belediye başkanı gittiği işletmede böyle tekmelendi
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü! İzleyenler ikiye bölündü
Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi

Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi
Rümeysa öğretmenin ırmakta cansız bedeni bulundu

Rümeysa öğretmenin şüpheli ölümü! Cesedi ırmakta bulundu