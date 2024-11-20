Kıyıköy'de Balıkçı Teknesine Yunus Eşlik Etti
Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kıyıköy beldesinde bir balıkçı teknesine yunusların eşlik ettiği anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yunuslar, avlanan teknenin personeliyle bir süre birlikte yüzdü.
Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi açıklarında balıkçı teknesine yunuslar eşlik etti.
İskele mevkisi açıklarında avlanan balıkçı teknesindeki personel yunuslarla karşılaştı.
Bir süre balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
Yunuslar, tekne çalışanları tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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