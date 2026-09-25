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Kıyı Emniyeti, Beykoz Riva'da sürüklenen 3 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı

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Beykoz'da Riva önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü açıklamasına göre tekne, Tahlisiye-10 botuyla yedeklenerek Riva Deresi'nde emniyete alındı.

Beykoz'da Riva önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak, Riva Deresi'nde emniyete alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, içerisinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne Riva önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendi.

Tekne, Tahlisiye-10 botuyla yedeklenerek Riva Deresi'nde emniyete alındı.

Kaynak: AA
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