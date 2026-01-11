Van'da PTT Kargo aracılığıyla 380 bin kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı

Van'da başlatılan "Kitap Van Projesi" kapsamında bugüne kadar 175 bin öğrenciye 380 bin kitap ulaştırıldı.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 4 yıl önce başlatılan "Kitap Van Projesi" kapsamında öğrencilere verilen kitap desteği bu yıl da devam ediyor.

Kitaba ulaşımı kolaylaştırmak ve kitap okuma oranını artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, öğrenciler istedikleri kitapları "www.kitapvan65.gov.tr" adresinden sipariş ediyor.

Öğretmenlerden oluşturulan "Kitap Değerlendirme Kurulu"nun öğrencilerin eğitim ve yaş seviyelerini dikkate alarak belirlediği kitaplar, paketlenerek PTT Kargo görevlileri tarafından ücretsiz olarak öğrencilere ulaştırılıyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın mesajıyla gönderilen kitapları okuyan öğrenciler, kitabın özetini siteye yükleyerek yeniden kitap talebinde bulunma hakkı kazanıyor.

Tüm öğrencilerin kitapla buluşturulmasının hedeflendiği proje kapsamında şu ana kadar 175 bin öğrenciye 380 bin kitap teslim edildi.

"Tüm öğrenciler bu imkanlardan faydalanıyor"

Proje koordinatörü Gökhan Arslan, AA muhabirine, öğrencilerin evlerine ücretsiz kitap ulaştırdıklarını söyledi.

Vali Balcı'nın öncülüğünde kente 5 milyon kitap kazandırıldığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Okul kütüphanelerinin yanı sıra ilçe halk kütüphaneleri ve kamu binalarına da nitelikli kitaplar gönderdik. Şu ana kadar 175 bin öğrenciye 380 bin kitabı ücretsiz bir şekilde göndermiş olduk. Kitapları özenle paketleyip ev adreslerine gönderiyoruz. Öğrencilerden okudukları kitapların özetlerini www.kitapvan65.gov.tr sistemine yüklemelerini istiyoruz çünkü yorum yazınca başka bir kitap daha alabiliyorlar, evlerinde de bir kitaplık kurma şansına sahip olabiliyorlar. Öğrencilerden yoğun bir talep var. Tüm öğrenciler bu imkanlardan faydalanıyor."

En ücra mahallelere bile kitap ulaştırdıklarını ifade eden Arslan, "Amacımız tüm öğrencileri bu projeden faydalandırabilmek. Kitapların seçimi, kitapların gönderimi ve kitap okuma yarışmalarına kadar hepsini burada sekiz arkadaşımızla beraber yürütüyoruz. İl genelinde dört büyük kitap okuma yarışması yapıyoruz. Buna yetişkinleri de dahil ediyoruz. Burada ciddi bir iş yapılıyor. Geri dönüşler bizleri mutlu ediyor." dedi.

"Kitabımı evime kadar getirdiler"

Sipariş ettiği kitabı teslim alan 7. sınıf öğrencisi Berkay Güler ise kitap okumayı sevdiğini dile getirdi.

Proje sayesinde kitaplara kolay bir şekilde ulaştığını anlatan Güler, "Uzun zamandır bu kitaba sahip olmak istiyordum. Proje sayesinde kitabımı aldım. Kitabımı evime kadar getirdiler. Valimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Öğrencilerden Beycan Berkan da "Hava çok soğuk. Kitap okumayı da çok seviyorum. Kitap almaya gidemiyorum, PTT'de çalışan abiler kitapları evime getirdi. Onlar sayesinde kitaplara ulaşıyorum." ifadelerini kullandı.