Evli çiftin kıskançlık kavgası kameralarda! Kocasına sinirlenen kadın kaldırım taşı fırlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evli çiftin kıskançlık kavgası kameralarda! Kocasına sinirlenen kadın kaldırım taşı fırlattı

Demirören Haber Ajansı - Veli Köken - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya'da evli çift arasında kıskançlık nedeniyle çıkan kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. Kocasına sinirlenen ve kaldırım taşı fırlatan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilebildi.

Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 24 Mart'ta saat 17.30 sıralarında T.A. adlı kadın, eşi Y.A. ile kıskançlık sebebiyle tartıştı. Tartışma sonrasında işe giden T.A.'nın arkasından giden Y.A., eşiyle konuşmak istedi. Y.A.'yı karşısında gören T.A. görüşmek istemeyip iş yerinden çıkarmaya çalıştı. Y.A.'nın ısrarlı tavırları karşısında sinirlerine hakim olamayan T.A. ile eşi arasında arbede yaşandı.

Evli çiftin kıskançlık kavgası kameralarda! Kocasına sinirlenen kadın kaldırım taşı fırlattı

KALDIRIM TAŞI FIRLATTI

Yaşanan arbede ve çiftin kavgası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. T.A. bir inşaatın önünde tartıştığı Y.A.'yı tokatladı. Kocası da karşılık verdi. İnşaat önünde başlayan kavga yolda da devam etti. Kaldırımdan yürüyen Y.A.'ya bu kez kaldırım taşlarını sökerek fırlatan T.A., bir araya eşine sandalye de fırlattı.

Evli çiftin kıskançlık kavgası kameralarda! Kocasına sinirlenen kadın kaldırım taşı fırlattı

KARNINI TUTARAK YÜRÜDÜ

İkilinin yaşadığı arbede nedeniyle karnından darbe alan T.A.'nın bir süre karnını tutarak yürüdüğü de kameralara yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla çift, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Evli çiftin kıskançlık kavgası kameralarda! Kocasına sinirlenen kadın kaldırım taşı fırlattı

Demirören Haber Ajansı / Veli Köken - Güncel

Yeniköy, Arbede, Esnaf, kavga, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title