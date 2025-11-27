Haberler

Kış Lastiği Uygulama Tarihi Değişti: Zorunluluk 15 Kasım'da Başlıyor


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirlerarası ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun 15 Kasım'da başlayacağını ve süresinin 5 aya çıkarıldığını duyurdu. Kış lastiği takmayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulama tarihini 15 Kasım'a çektik ve süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Böylece zorunluluk, 15 Kasım 2025-15 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanmaya devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akköprü Atölye Müdürlüğünde düzenlenen Araç Teslim Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün envanterine alınan araçlara ilişkin, "Son alımlarla birlikte 2016 yılından itibaren 8 bin 179 adet makine ve ekipman satın alınarak, makine parkımızın yüzde 55'ini yenilemiş olduk. 2025 yılında 2 milyar 250 milyon lira bedelle, asfalt plenti, ön-yan bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi yol bakım ve karla mücadele faaliyetlerinde hayati önemi haiz 361 adet makine ve 302 adet ekipman olmak üzere toplam 663 adet makine ve ekipmanı Karayollarımıza kazandırdık" diye konuştu.

'FİLOMUZUN GÜCÜNE GÜÇ KATTIK'

Makine ve ekipmanların yüzde 75'ini yerli kaynaklardan temin ettiklerini belirten Uraloğlu, "Bu alımlar ile makine parkımızın yenileme değeri toplam 731 milyon dolara yükselmiştir. Bu son alımlarla Karayollarımız 5 bin 658 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 14 bin 728 makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir. Bugün envanterimize kattığımız bu modern ve teknolojik karla mücadele ve yol bakım araçları ile filomuzun gücüne güç kattık. Karayolları ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edecek. Bu çalışmalar yurt genelindeki 68 bin 519 kilometrelik yol ağında; 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile gerçekleştirilecek" dedi.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANLARA 5 BİN 856 LİRA CEZA

Uraloğlu ayrıca 15 Kasım itibarıyla ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun başladığını hatırlatarak, "Bilindiği üzere, bu yıl mevsimsel şartların değişen ritmine uyum sağlamak için şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulama tarihini 15 Kasım'a çektik ve süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Böylece zorunluluk, 15 Kasım 2025-15 Nisan 2026 tarihleri arasında uygulanmaya devam ediyor. Bu 5 ay içerisinde şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet gibi tüm ticari araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunlu. Kış lastiği taktırmayıp kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira para cezası uygulanacağını ve ceza puanı verileceğini unutmasınlar. Hususi otomobil sahiplerimize ise yasal zorunluluk bulunmamakla birlikte, 7 derecenin altında kış lastiğinin yol tutuşunu ciddi oranda artırdığını hatırlatarak şiddetle tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
