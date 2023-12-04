Kış Lastiği Takma Zorunluluğu Başladı

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık'ta başladığını ve bu zorunluluğun 1 Nisan tarihine kadar devam edeceğini belirterek bu konudaki denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık'ta başladığını ve bu zorunluluğun 1 Nisan tarihine kadar devam edeceğini belirterek bu konudaki denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Balcı, yaptığı açıklamada, kış aylarında sürüş güvenliğini sağlamanın yolunun kış lastiği kullanmak olduğunu vurguladı.

Kış aylarında hava koşullarının sertleşmesiyle birlikte trafik kazalarının yüzde 20 oranında arttığının gözlendiğini belirten Balcı, "Kaygan zeminde fren mesafesi uzuyor. Yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar 1 Aralık'tan 1 Nisan'a kadar kış lastiği kullanmak zorunda. Alınan tüm tedbirler halkımızın can güvenliğini sağlamak içindir. Özel araçlarda ise mecburiyet yok, fakat sürücülerimizin kendilerinin, trafikteki diğer sürücülerin, yayaların ve araçlarının güvenliği için kış lastiği kullanmaları önemli. 1 Aralık tarihinde takılan kış lastiklerini de 1 Nisan tarihinde çıkarmanız gerekiyor. Hava durumuna bağlı olarak bu tarih Bakanlık tarafından uzatılabilir. Kış lastiği kullanmayanlar için para cezasının yanı sıra ceza puanı yaptırımı da uygulanıyor. Konu ile ilgili olarak ekiplerimiz denetimlerine başladı ve bu denetimlerimiz artarak devam edecek." dedi.

Öte yandan ilçede, kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlamasının ardından oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Oto lastikçi Sadık Bektaş, bazı sürücülerin daha ekonomik olacağı düşüncesiyle araçtaki lastiklerin sadece çekici lastiklerinin ikisini kış lastiği ile değiştirdiğine değinerek, "Bu çok yanlış bir uygulama. Dört lastiğin farklı olduğu durumlarda aracın ön ve arka lastikleri arasındaki sürüş özellikleri farklılaşmaktadır. Ani fren yapma, viraj alma gibi manevralarda aracın kontrolü zorlaşır. Onun için araçtaki 4 lastiğin tamamı kış lastiği olmalı." diye konuştu.

Sadece ticari araçlarda değil tüm araçlarda, ıslak ve karlı zeminlerde çok daha iyi yol tutuş ve daha kısa fren mesafesi sunan kış lastiklerinin zaman kaybetmeden kullanılmaya başlanmasını önerdiklerini belirten Bektaş, "Kış lastikleri kış koşullarında lastiğin sertleşmesini önleyen özel bir bileşime sahip. Hatalı lastik kullanımı ile kaza yapma riski 6 kat artış gösteriyor. Kış lastikleri, yaz lastiklerine göre hem daha yumuşak bir hamura, hem de karlı ve buzlu yollarda tutunmayı artırıcı kılcal desenlere sahip. Bu nedenle güvenli yolculuk için havaların soğuduğu şu günlerde tüm sürücüler kış lastiklerini tercih etmeli." ifadelerini kullandı.