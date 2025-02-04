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Kırşehir Valisi Muhtarlara Teşekkür Etti

Kırşehir Valisi Muhtarlara Teşekkür Etti
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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki önemli köprü görevini üstlendiğini belirterek, onların özverili çalışmaları için teşekkür etti. Vali, muhtarlarla düzenlenen istişare toplantılarında kamu hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, devlet vatandaş arasındaki en güçlü bağı oluşturan tüm muhtarları özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Murat Sefa Demiryürek başkanlığında merkez ve altı ilçede muhtarlarla istişare toplantıları düzenlendi.

Toplantılarda konuşan Vali Demiryürek, vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi gören mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinlediklerini aktardı.

Kurumların çalışmalarına dair sunumlarında toplantılarda gerçekleştirildiğini, kamu hizmetleri hakkında muhtarların bilgilendirildiğini vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

"Mahalle ve köylerimizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bizlere ileterek kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlayan, yerel demokrasinin temel taşlarından olan muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Devletimizin vatandaşla arasındaki en güçlü bağı oluşturan tüm muhtarlarımızı özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Hepimizin ortak hedefi ilçelerimizi daha yaşanabilir ve daha huzurlu bir hale getirmektir. Yürüttüğümüz çalışmalarla köylerimizin cazibesini artırma gayretindeyiz. İlçelere bağlı mahalle ve köylerimizde devam eden proje ve yatırımları yakından takip ediyoruz."

Toplantılarda, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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