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Kırşehir Valisi Düğünlerde Silah Kullanımını Önlemek İçin Uyarıda Bulundu

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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek düğünlerde silah kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düğünlerde silah kullanımının önlenmesine yönelik sunum yapıldı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, düğünlerde silah kullanılmaması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki toplantıda kamusal hizmetlere ilişkin genel bilgilendirmenin yanı sıra düğünlerde silah kullanımının önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğünce sunum yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Buhara, devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören muhtarların icra ettikleri görevde, yaşanan herhangi bir hadiseye karşı tutumlarının son derece önemli olduğunu anımsattı.

Düğün veya eğlence gibi faaliyetlerde köylerde ve mahallelerde silahla ateş açılmasını önlemek üzere temkinli davranılmasını isteyen Vali Buhara, "Ruhsatsız silahları toplama konusunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Sizlerin görevlerinin bir tanesi de ruhsatsız silahları bize iletmenizdir. Hasat döneminin yaklaşması ile birlikte anız yakmalar da başlayabilir. Birçok zararı olan anız yakmanın büyük yangınlara sebep olmasına mahal vermeden denetimini gerçekleştirelim. Köylerimizdeki ormanlık alanları da hem koruyalım hem ağaçlandırmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Muhtarların talep ve isteklerinin alınmasından sonra Vali Buhara ve beraberindekiler, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin "Düğün Günün Hüzün Günün Olmasın" projesi kapsamında hazırladığı sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

Mete Buhara Kırşehir Güvenlik Politika Güncel Haberler

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