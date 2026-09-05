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Tilkiye 'Tavuğu Yedin, Utanmıyor musun?' Tepkisi

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KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde yiyecek arayan tilki, daha önce tavuğunu yediği evin bahçesine girdi.

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde yiyecek arayan tilki, daha önce tavuğunu yediği evin bahçesine girdi. Ev sahibi Gazi Aydoğan, tilkiye "Tavuğu yedin, utanmıyor musun?" diyerek tepki gösterirken, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, ilçe merkezindeki Müderris Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Aydoğan'a ait müstakil evin bahçesine yiyecek arayan bir tilki girdi. Tilkiyi gören Aydoğan, daha önce tavuğunu yediğini söylediği hayvana seslenerek, "Tavuğu yedin, utanmıyor musun?" dedi. Aydoğan'ın seslenmesine rağmen tilkinin bahçede yiyecek aramaya devam ettiği anlar, Aydoğan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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