Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Kırşehir, Gaziantep ve Çankırı'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si tutuklanırken, yapılan aramalarda çeşitli malzemeler ele geçirildi. Yasa dışı bahis faaliyetlerinin toplamda 16 milyon liralık işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.

Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Kırşehir ile Gaziantep ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda M.Ç, A.A. ile İ.K. yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 cep telefonu, ?4 SIM kart, bilgisayar, hard disk, ?3 dizüstü bilgisayar, akıllı saat, kurusıkı tabanca ve ?26 ses fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. ve İ.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. serbest bırakıldı.

İncelemede, yasa dışı bahis oynadıkları ve oynattıkları tespit edilen şüphelilerin banka hesaplarında toplam 16 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Haberler.com
