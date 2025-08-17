Kırşehir'in Kaman İlçesindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kaman ilçesinde meralık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Demirli köyü sınırlarına kadar ulaştı. Bölgedeki itfaiye ve destek ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde meralık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kaman ilçesi Başköy ve Kurancılı köyleri arasındaki meralık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede Demirli köyü sınırlarına kadar ilerledi. İhbar üzerine bölgeye Kaman, Kırşehir ve çevre illerden itfaiye, İl Özel İdaresi, AFAD, Orman İşletme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karadan yapılan söndürme çalışmalarına helikopter de destek verdi. 25 araçla 59 personelin söndürme çalışmalarına katıldığı yangının uzun süren çalışmalar sonucu tamamen kontrol altına alındığı öğrenildi.

