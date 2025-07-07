Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Vali Murat Sefa Demiryürek başkanlığında düzenlenen toplantıda Kırşehir'deki devam eden projeler ve kamu yatırımları hakkında bilgi verildi. 2025 yılına kadar sürecek projelerin toplam tutarı 22 milyar 458 milyon lira olarak açıklandı.

Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Murat Sefa Demiryürek başkanlığında gerçekleştirildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönüldağı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Demiryürek, kentteki projelerin devam ettiğini belirtti.

Demiryürek, 2025 yılında uygulanmak üzere programda yer alan projelerden 32'sinin diğer kamu hizmetleri, 23'ünün ulaştırma haberleşme, 17'sinin enerji, 16'sının tarım, 12'sinin sağlık, 10'unun eğitim, 2'sinin turizm sektöründe olduğunu aktardı.

Kentte yürütülen projelerin toplam tutarının 22 milyar 458 milyon lira olduğunu hatırlatan Demiryürek, 4 projenin tamamlandığını, 55 projenin devam ettiğini ve 53 projenin ise ihale aşamasında olduğunu bildirdi.

Kurumların sunumlarını gerçekleştirmesi ile devam eden toplantıda, il genelinde devam eden kamu yatırımlarının güncel durumları ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.

Kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, yatırımcı kuruluşlar projelerle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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