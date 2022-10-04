Kırşehir gündem haberleri: Gençler Kaman Gençlik Merkezi kurslarına ilgi gösteriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kaman Gençlik Merkezi bünyesinde açılan kurslara Kamanlı gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Kaman'da faaliyet gösteren Kaman Gençlik Merkezi, Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile açtığı ücretsiz kurs ve faaliyetlerle gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kaman Gençlik Merkezi'ndeki bağlama, gitar, İngilizce, matematik, Türkçe, akıl ve zeka oyunları, resim ve futbol kurslarına 123 genç katılıyor.

Kurslara gençlerin ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik açtığımız kursların yoğun ilgiyle karşılanması bizleri son derece memnun etmektedir. İnşallah bu ilgi ve alaka her zaman devam eder. Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri, her türlü kötü alışkanlıktan uzak durmaları adına gençlik merkezlerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.