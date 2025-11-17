Kırşehir'de Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı
Kaman ilçesi kırsalında yaralı bulunan bir kızıl şahin, doğa koruma ekipleri tarafından tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından bakımevine götürülen şahin, rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.
İlçeye bağlı Aydınlar köyü yakınlarında bakım ve onarım çalışması yapan elektrik dağıtım şirketi personeli, arazide yaralı bir kızıl şahin buldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahin, ilk müdahalenin ardından Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürülerek tedavi altına alındı.
Yaralı kuşun, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.
