Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde, ?162,72 gram uyuşturucu hammaddesi ve 86 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Araçtaki E.D. ve O.M, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA