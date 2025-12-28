Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 2,8 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan M.D. ve H.K'nin üst aramasında 0,61 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çiçekdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen operasyonda ise E.K. ve H.B'nin içinde bulunduğu otomobil durduruldu.

Araç ile şüphelilerin üst aramasında, 2,19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
