Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan biri tutuklandı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu kapsamda kent merkezinde, polis ekiplerinin devriye görevi sırasında durdurdukları 5 otomobil ile zanlıların ikamet ve üstlerinde arama yapıldı.

Ekipler yaptıkları aramalarda, farklı miktarlarda paketlenmiş 61,38 gram sentetik uyuşturucu maddesi ile 187 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri haklarındaki adli ve idari işlemin ardından serbest bırakıldı.