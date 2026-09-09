Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, 33 gram uyuşturucu madde ve 5 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma

Üsküdar'daki olaylı seçim sonrası iki isim için düğmeye basıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

Moral ziyareti olay oldu

Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor

Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Gizleyemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog

Eda konuşmaya başlayınca Erdoğan araya girdi: Bir dakika
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı mutfağa soktu

Görüntüdeki kadınların aşık olduğu isim aynı kişi
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Milli futbolcumuzla dalga geçtiler, o da gerekeni yaptı!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti

Avrupa ülkesinde deprem! Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti