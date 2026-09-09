Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, 33 gram uyuşturucu madde ve 5 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA