Kırşehir'de aracında tarihi eser niteliğinde 4 sikke ele geçirilen sürücü gözaltına alındı

Kırşehir'de bir araçta yapılan aramada Selçuklu dönemine ait 4 sikke, dedektör ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de durdurulan bir araçta, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 4 sikke, arama çalışmalarında kullanılan dedektör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke, arama faaliyetlerinde kullanılan dedektör, 17,35 gram sentetik uyuşturucu ve 9 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü E.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
İstanbul'da site içerisinde 'endişe verici' videolar çeken şahıs tutuklandı

Emniyeti harekete geçiren görüntü
Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Vatandaştan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu

Sosyeteyi sarsan yasak aşk iddiası! Günlüğü okudu, mahkemeye koştu
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık
İstanbul'da site içerisinde 'endişe verici' videolar çeken şahıs tutuklandı

Emniyeti harekete geçiren görüntü
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
İran, iki siyasi mahkumu idam etti

Savaş sürerken İran'dan kritik adım